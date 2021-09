Giffey fordert 2G-Ausnahme für Kinder

Für Kinder unter zwölf Jahren muss es aus Sicht von SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey eine Ausnahme von der Zugangsbeschränkung auf Geimpfte und Genesene (2G) geben.

«Die gestrige Entscheidung des Berliner Senats zum Optionsmodell 2G muss korrigiert werden», forderte Giffey am Mittwoch auf Twitter. «Kinder unter 12 können noch nicht geimpft werden», argumentierte Giffey. «Sie und ihre Familien werden so massiv bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benachteiligt.» Eine höhere Impfquote müsse erreicht werden, aber nicht auf Kosten von Kindern und ihrer Familien.