Auto brennt in Berlin-Mahlsdorf

In der Nacht hat in Berlin wieder ein Auto gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand am frühen Morgen in der Müllerstraße in Berlin-Mahlsdorf ein Wagen komplett in Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unbekannt. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. In vielen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

dpa

