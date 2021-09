Gedenktafel für getötete Polizisten in Neukölln

Eine Gedenktafel für zwei Polizisten, die im Dienst in Berlin-Neukölln getötet wurden, wird am Dienstag vorgestellt. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik enthüllen die Tafel für Roland Krüger und Uwe Lieschied, wie der Bezirk am Freitag mitteilte. Bereits im Februar 2020 waren zwei kleinere Straßenstücke nach den Polizisten benannt worden.

Der Kommissar Roland Krüger starb 2003, als er mit anderen Kollegen seines Spezialeinsatzkommandos (SEK) eine Wohnung stürmte. Ein gesuchter Täter schoss ihm in den Kopf. Uwe Lieschied wurde im März 2006 erschossen, als er Taschenräuber an der Hasenheide verfolgte. Mehrere tausend Polizisten erinnerten danach mit einem Schweigemarsch an ihren Kollegen.

