Wieder Autobrände in Berlin

Wieder haben in Berlin Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, stand nach Mitternacht in der Ehrenbergstraße in Berlin-Friedrichshain ein Auto komplett in Flammen. Das Feuer hatte demnach auch auf einen weiteren Wagen übergegriffen.

© dpa

Die Brandursache ist noch unbekannt. Menschen wurden nicht verletzt. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.

