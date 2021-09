Streik: Vivantes rechnet mit starken Auswirkungen

Die Klinikleitung des landeseigenen Vivantes-Krankenhauses rechnet wegen des Streiks des Pflegepersonals mit erheblichen Einschränkungen bei der Krankenversorgung. Bis kommende Woche müssten demnach 30 Normalstationen sowie drei Intensivbereiche und insgesamt 1000 Betten schließen, sagte der Geschäftsführer des Klinikmanagements, Johannes Danckert, am Donnerstag in Berlin. «Die Streikmaßnahmen von Verdi haben ein für uns noch nie da gewesenes Ausmaß angenommen, auch weil unklar ist, wie lange sie andauern werden.»

Verdi hatte an diesem Donnerstag mit einem unbefristeten Arbeitskampf der Pflegerinnen und Pfleger bei den Krankenhäusern Vivantes und Charité begonnen. Sie streiken für einen Entlastungstarifvertrag. Gleichzeitig sind bei Vivantes auch die Beschäftigten der Klinik-Töchter in den Streik getreten. Hier geht es ebenfalls um bessere Arbeitsbedingungen sowie um mehr Geld.

«Der Streik wird deutliche Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe haben. Wir stellen jedoch sicher, dass es nicht zu einer Gefährdung von Patientinnen und Patienten führt wird», teilte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger am Donnerstag mit. Auf Anfrage sagte sie, dass am Donnerstag noch kein einziges Bett aufgrund des Streiks geschlossen werden müsste. Erst ab Montag müssten erst in größerem Umfang Stationen und Betten gesperrt werden - allerdings über die diversen Vivantes-Standorte hinweg.