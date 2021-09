US-Schauspielerin Bosworth mag individuellen Stil in Berlin

US-Schauspielerin Kate Bosworth («Blue Crush», «Still Alice») ist Fan der Berliner Modeszene. «Ich bin durch Berlin gefahren und habe die Leute auf der Straße angeschaut und alle haben so einen individuellen Stil», sagte sie am Mittwochabend bei der deutschen Modewoche in Berlin. «Es ist so eine einzigartige Stadt, in der jeder Individualität lebt.» Die Schauspielerin schaute sich im Anschluss die Vernissage des Modelabels Marc Cain an. Diese hatte keinen klassischen Laufsteg. Stattdessen tanzten die Models in einem abgesperrten Bereich. Das Modelabel zeigte dabei viele Gelbtöne und Prints.

