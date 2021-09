«Farben bekennen»-Award an geflüchtete Mädchen verliehen

Zwei junge geflüchtete Mädchen haben den «Farben bekennen»-Award der Senatskanzlei Berlin erhalten. Der Jurypreis für außergewöhnliches Engagement ging an die 15 Jahre alte Tanaz Molaei, wie die Senatskanzlei nach der Verleihung am Samstag mitteilte. Das Mädchen habe schnell die deutsche Sprache erlernt und Menschen aus der persisch-sprachigen Community auf ihren Social-Media-Kanälen zu einer digitalen Schulklasse, einer Weltklasse, eingeladen.

Die Erstplatzierte des Publikumspreises ist die elfjährige Sema Rajab. Sie war laut Senatskanzlei bereits drei Mal Klassensprecherin, ist Streitschlichterin an ihrer Schule im Wedding und hat erfolgreich einen Lesewettbewerb gewonnen.

Der Award sei für sie mehr als ein Preis. «Er ist eine Botschaft der Liebe, der Solidarität und des Zusammenhalts», sagte Chebli. «Er ist auch eine Botschaft an all jene, die hetzen und spalten. An die Feinde der Demokratie, die Feinde von Vielfalt. Er zeigt: sie sind die Minderheit.»