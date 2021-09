Abba kommen zurück: Album und Show nach fast 40 Jahren

Die legendäre Popgruppe Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band am Donnerstag bekannt gab. «Erst haben wir einen Song gemacht, dann mehrere. Dann haben wir gesagt: Warum machen wir nicht ein ganzes Album?», sagte Björn bei einer Veranstaltung in London.

Fans sollen das Quartett, das bis 1982 mit Hits wie «Waterloo», «Dancing Queen» oder «Mamma Mia» weltweite Erfolge feierte, außerdem bald wieder in London auf der Bühne sehen können. Wenn auch virtuell: Damit digitale Abbilder, «Abbatare», Konzerte geben können, haben die vier Sänger fünf Wochen lang vor 160 Kameras jeden Song gesungen, damit jede Bewegung aufgezeichnet werden kann. «Das einzige große Problem war, dass wir unsere Bärte abrasieren mussten», erzählte Björn. Wann die Auftritte starten, gab die Band zunächst nicht offiziell bekannt.

© Emovis

Personen, die nie an COVID-19 erkrankt sind und noch keinen Impftermin haben, können in einem Berliner Studienzentrum an einer Impfstudie teilnehmen. mehr