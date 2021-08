Philharmoniker: Petrenko dirigiert erstmals in der Waldbühne

Die Berliner Philharmoniker werden am heute Abend (20.00 Uhr) erstmals mit ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko in der Waldbühne am Olympiastadion spielen. Im idyllischen Talkessel verspricht die Philharmonie «Romantik pur»: Die ideale Kulisse bildet den stimmungsvollen Ausklang einer «Welcome Back Week» des berühmten Orchesters. Petrenko und die Philharmoniker haben sich mit Musik von Carl Maria von Weber die Zauberwelt des Elfenkönigs Oberon vorgenommen. Zudem steht Franz Schuberts C-Dur-Symphonie ein Meisterwerk der romantischen Klang- und Ausdruckswelt auf dem Programm.

