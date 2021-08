Corona-Inzidenz sinkt weiterhin leicht: 67,3

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist leicht gesunken. Sie lag am 25. August 2021 bei 67,3, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am frühen Morgen mitteilte.

Der Sieben-Tage-Wert betrug am Dienstag noch 68,7 und vor einer Woche knapp 70. Die Zahl gibt an, wie viele neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet werden. Fast 60 Prozent der Berliner sind vollständig geimpft.

471 neue Ansteckungen wurden registriert. Auch das waren etwas weniger als am Vortag und am Mittwoch vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren haben sich damit in Berlin laut RKI 190.253 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, der Großteil davon gilt als genesen. Drei weitere Todesfälle kamen hinzu, bisher starben 3595 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Ansteckung.

