Berliner Polizei startet Test mit Kameras an Uniform

Im Rahmen eines längeren Probelaufs tragen ausgewählte Polizisten und Feuerwehrleute in Berlin künftig bei Einsätzen sogenannte Bodycams, also kleine Kameras an der Uniform. Das Pilotprojekt mit zunächst 20 Kameras für die Polizei und 10 Kameras für die Feuerwehr begann am Montag, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagten. Die Kameras sollen Situationen, die sich aggressiv entwickeln, filmen. Damit sollen zum einen Straftäter abgeschreckt und die Lage beruhigt werden. Außerdem können die Videofilme als Beweise dienen.

Bodycams für Polizisten wurden bereits in anderen Bundesländern und bei der Bundespolizei getestet, oft mit Erfolg. Die Berliner Feuerwehr ist hingegen mit der Teilnahme an dem Testlauf Vorreiter in Deutschland. Polizisten und Feuerwehrleute sind besonders in Großstädten immer wieder Pöbeleien und Angriffen ausgesetzt.