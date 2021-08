Verdi kündigt Streik bei Charité und Vivantes an

Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Montag bis Mittwoch einen Streik in den Krankenhäusern von Vivantes und Charité angekündigt.

«Die Arbeitgeberseite ist weiterhin nicht bereit, sich ernsthaft mit den Forderungen der Beschäftigten auseinanderzusetzen», sagte Meike Jäger, Landesfachbereichsleiterin bei Verdi Berlin-Brandenburg und Verhandlungsführerin, am Dienstag (17. August 2021). Der Fachkräftemangel in verschiedenen Bereichen sei sehr groß. «Der Druck ist da, nicht erst seit Corona», so Jäger: «Momentan bleibt und gar nichts anderes übrig als zu streiken.»