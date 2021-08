2,3 Millionen Euro für die Klimaforschung

Mit 2,3 Millionen Euro will der Berliner Senat die Klimaforschung in der Region fördern. Das Geld fließt in das «Climate Change Center Berlin Brandenburg».

© dpa

Das «Climate Change Center Berlin Brandenburg»(Klimawandel-Zentrum Berlin Brandenburg) ist ein Zusammenschluss von 34 Universitäten, Forschungsinstituten und anderen Einrichtungen, wie die Senatskanzlei am Montag, den 16. August 2021 mitteilte. Forschungsschwerpunkte sollen zum einen «Künstliche Intelligenz und Klimawandel» und zum anderen «Nachhaltiges Bauen, Gesundheit und grüne Infrastruktur» sein. Die Förderung dauert zunächst bis 2023.

