Fünfte Niederlage in Folge: Thunder verpassen ELF-Playoffs

Die American Footballer von Berlin Thunder haben mit der fünften Niederlage in Folge die Playoffs in der neuen European League of Football (ELF) vorzeitig verpasst. Gegen die Hamburg Sea Devils verloren die Berliner am Samstag mit 20:28 (0:21) und stehen damit weiterhin mit nur einem Sieg am Tabellenende. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Jag Bal vor allem im ersten Abschnitt eine schwache Leistung.

© dpa

Unter den Augen von ELF-Comissioner Patrick Esume und Ex-NFL-Profi Björn Werner, die vor der Partie noch Bratwürste an die Fans verteilten, lagen die Hausherren zur Halbzeitpause mit drei Touchdowns im Rückstand. Im Angriff von Thunder lief nur wenig. Viele Abstimmungsfehler und Strafen sorgten für keinen Spielrhythmus auf Seiten von Thunder. Diesen hatten die Hanseaten aber von Beginn an.

Drei Touchdowns Mitte des dritten Viertels und zu Beginn des letzten Spielabschnitts durch Joc Crawford und Seantarious Jones ließen Thunder im zweiten Spielabschnitt vom zweiten Saisonsieg träumen, doch die Überraschung gegen die Hanseaten blieb aus.

