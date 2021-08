Verbände fordern mehr Tests in Kitas

Berliner Eltern und Kita-Vertreter halten das Testkonzept des Senats nicht für ausreichend und fordern mehr Corona-Tests in Kindertagesstätten.

Thielen: Anlassbezogene Testung zu wenig

«Während in der Schule alle Kinder mehrfach pro Woche getestet werden, ist in den Kitas nur ein einziges Testangebot für alle und ansonsten eine anlassbezogene Testung vorgesehen. Das ist zu wenig», so Thielen. Sie habe die Sorge, dass es in den kommenden Wochen und Monaten ein «munteres Infektionsgeschehen» in den Kitas geben werde.