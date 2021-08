Beim Talente Check sollen Jugendliche ihre Stärken entdecken

Berlins Jugendliche sollen es künftig leichter haben, ihre Stärken zu erkennen und so besser über ihre Berufswahl zu entscheiden. Dafür gibt es das neue Projekt Talente Check Berlin, das die Senatsbildungsverwaltung, die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin am Freitag vorgestellt haben.

Der Talente Check ist den Angaben zufolge ein außerschulischer Lernort in jugendgerecht gestalteten Räumen bei der Agentur für Arbeit Berlin Nord in Westend. Besuche sind im Klassenverband vorgesehen. Die Jugendlichen haben dort die Möglichkeit, wie bei einer Spieleshow in einer Art Erlebnisparcours einen Berufswahltest der etwas anderen Art zu absolvieren. In einem «Showroom für Duale Ausbildung» der IHK Berlin und der Handwerkskammer können sie sich anschließend über Ausbildungsberufe informieren.