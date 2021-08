Rio-Reiser-Platz in Berlin-Kreuzberg wohl ab 2022

Ein Platz für den «König von Deutschland»-Sänger statt einen preußischen Prinzen: 25 Jahre nach dem Tod von Rio Reiser bekommt Berlin bald wohl doch noch einen nach dem Musiker benannten Platz mitten in Berlin-Kreuzberg. Zwar wurde die Umbenennung des Heinrichplatzes an der Oranienstraße nach fünf Anwohner-Widersprüchen vorerst verschoben, wie es vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg heißt, doch werde voraussichtlich bis Anfang 2022 die Umbenennung stattfinden können. Die Schilder für den Rio-Reiser-Platz gebe es schon, sagte die Bezirksamt-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Der in der linksalternativen Szene populäre Platz mit vielen Kneipen bleibt bis dahin der Heinrichplatz, benannt nach Heinrich von Preußen (1781-1846), einem jüngeren Bruder des Königs Friedrich Wilhelm III. (1770-1840). Es handelt sich um einen zentralen Ort in jenem Viertel, das viele Berliner heute noch gern SO 36 nennen - nach dem früheren Berliner Postzustellbezirk Südost 36 (1000 Berlin 36).