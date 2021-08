Dehoga nennt Beschlüsse der MPK verpasste Chance

Der Hotel- und Gaststättenverband Berlin (Dehoga) hat mit Enttäuschung auf die Bund-Länder-Beschlüsse zum Umgang mit der Corona-Pandemie reagiert. «Hier wurde eine ganz große Chance verpasst», sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es sei «sehr schade», dass die Politik sich weiter an der Sieben-Tage-Inzidenz als Kriterium für die Bewertung der Pandemie «entlanghangelt», anstatt andere Kriterien wie die Belastung der Krankenhäuser stärker mit zu beachten.

Lengfelder bewertete die Beschlüsse auch als widersprüchlich und schwer nachzuvollziehen. Wenn innerhalb eines Restaurants ab einer Inzidenz von 35 die drei Gs gelten - also geimpft, genesen oder getestet - dann machten zusätzliche Restriktionen wie eine Maskenpflicht keinen Sinn. Und liege die Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner, unter 35, müssten die Restriktionen aus seiner Sicht komplett fallen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Dienstag beschlossen, dass ab 23. August für bestimmte Einrichtungen und Freizeitangebote nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt haben. Das soll in Kliniken, Pflegeheimen, Fitnessstudios, Schwimmbädern, bei Friseuren, in Hotels, in Innenräumen etwa in Restaurants oder bei Veranstaltungen der Fall sein. Die «3G-Regel» kann demnach ausgesetzt werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region «stabil» unter 35 liegt.