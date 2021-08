GEW fordert Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin fordert eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte. «Der Lehrkräftemangel hat sich zum Start des Schuljahres 2021/22 weiter zugespitzt und nimmt inzwischen dramatische Ausmaße an», sagte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann der Deutschen Presse-Agentur.

Am Montag startet in Berlin das neue Schuljahr mit 376 460 Schülern und Schülerinnen an allgemeinbildenden Schulen, 87 360 Schülern an berufsbildenden Schulen, 32 000 Lehrkräften sowie Tausenden Erziehern. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte am vergangenen Dienstag mitgeteilt, dass 2440 unbefristete Lehrerstellen neu zu besetzen waren. Trotz eines harten bundesweiten Wettbewerbs um qualifiziertes Personal und der pandemiebedingten Ausnahmesituation sei es gelungen, bisher 2886 Lehrkräfte einzustellen - nicht alle in Vollzeit.