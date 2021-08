Corona-Inzidenz in Berlin erneut gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Fällen in Berlin ist erneut gestiegen. Der Wert liegt nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Samstagmorgen nun bei 36,6. Am Tag zuvor betrug er 35,0. Die Inzidenz gibt an, wie viele Ansteckungen pro 100.000 Einwohner es innerhalb von sieben Tagen gegeben hat. Bundesweit liegt der Wert aktuell bei 21,2.

Die Aussagekraft der Inzidenz ist allerdings in der Diskussion. Experten vertreten die Ansicht, dass die Werte mit steigender Impfquote anders interpretiert werden müssen als bisher. Die Berliner Schwellenwerte, bei deren Erreichen die Corona-Ampel gelb (20) oder rot (30) leuchtet, waren 2020 festgelegt worden.

Das RKI registrierte in Berlin 239 neue Corona-Fälle. Die Zahl der Menschen, die sich in der Hauptstadt seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, stieg damit auf 184 111. Die meisten sind wieder genesen. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Bisher starben berlinweit 3585 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

© Designer Outlet Berlin Sonntagsshopping im Designer Outlet Berlin am 8. August Das Designer Outlet Berlin lädt von 13 bis 19 Uhr zum Sonntagsshopping bei über 100 Designermarken – bis zu 70% günstiger als UVP. Spaß und Unterhaltung für große und kleine Leseratten auf der Piazza. mehr