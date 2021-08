Autos brennen in Köpenick und Spandau

Demnach brannte am Morgen des 03. August 2021 zunächst ein Auto in der Ottomar-Geschke-Straße in Köpenick . Etwa zur gleichen Zeit stand auch ein Kleintransporter in der Nonnendammallee in Spandau in Flammen. In der Hauptstadt kommt es seit Monaten immer wieder zu Autobränden. In vielen der Fälle geht die Polizei von Brandstiftung aus.