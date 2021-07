Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen

Seit dem frühen Morgen steht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Berliner Ortsteil Rummelsburg in Flammen. Die Bewohner des Hauses in der Giselastraße seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Wegen der andauernden Löscharbeiten sei die Straße momentan gesperrt. Verletzte seien bislang nicht gemeldet worden. Für die Anwohner bestehe keine Gefahr. Warum das Feuer im Berliner Bezirk Lichtenberg ausbrach, sei bislang unklar.

