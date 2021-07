Badeunfall in Berlin: Junger Mann weiterhin vermisst

Nach einem mutmaßlichen Badeunfall am Freitag hat die Polizei am Samstag weiter nach einem vermissten jungen Mann gesucht. Der 20-Jährige soll am Abend auf dem Schlachtensee in Berlin-Zehlendorf mit einem Stand-up-Paddelbrett unterwegs gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Dabei fiel er ins Wasser und ging unter. Badegäste und eintreffene Polizeibeamte suchten zunächst vergeblich nach dem Mann. Auch der Einsatz von Tauchern der Feuerwehr und des DLRG sowie eines Hubschraubers blieben am Freitag erfolglos.

Am selben Tag kam es auch in der Spree in Berlin-Mitte zu einem Badeunfall mit einer jungen Frau und einem jungen Mann. Beide waren ins Wasser gefallen, konnten aber rechtzeitig von Einsatzkräften des DLRG und der Feuerwehr gerettet werden.