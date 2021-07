Beratende Kommission gegen Restitution von Corinth-Gemälde

Die Beratende Kommission für NS-bedingt entzogenes Kulturgut hat sich gegen eine Restitution des Gemäldes «Portrait Alfred Kerr» von Lovis Corinth durch das Stadtmuseum Berlin an die Erben des jüdischen Vorbesitzers Robert Graetz ausgesprochen.

«Die Kommission geht zwar davon aus, dass Robert Graetz seine Kunstsammlung größtenteils NS-verfolgungsbedingt verloren hat», heißt es in der am Donnerstag am Berliner Standort veröffentlichten Empfehlung der in Magdeburg sitzenden Einrichtung. Es sei allerdings «nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit» klar, dass auch das 1907 entstandene Gemälde Graetz verfolgungsbedingt entzogen wurde und er in dem komplizierten Fall «gegebenenfalls der Primärgeschädigte» war. Darüber hinaus stehe ein 1957 geschlossener Vergleich der Rückgabe entgegen.