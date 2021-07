Tierschützer starten Kampagne gegen illegalen Welpenhandel

Mit Plakaten in der ganzen Stadt beteiligt sich der Berliner Tierschutzverein (TVB) an einer bundesweiten Kampagne gegen illegalen Welpenhandel. Laut Verein sollen bis zum Ende der Woche 1000 Plakate geklebt werden.

«Süße Ware, schneller Tod: Welpenhandel stoppen!» - so der Name der Kampagne. Ziel sei es, die öffentliche Wahrnehmung für den immer weiter ausufernden tierquälerischen und betrügerischen Welpenhandel zu schärfen und Interessenten zu mehr Verantwortung beim Kauf ihrer Haustiere zu bewegen, hieß es. «Allein in diesem Jahr haben wir schon über 80 Welpen aus illegalem Handel im Tierheim aufgenommen - etwa doppelt so viel wie 2020», sagte TVB-Sprecherin Annette Rost. «Wir versuchen die Tiere wieder aufzupäppeln, aber oft gelingt das nicht.» Auf den Plakaten seien Todesanzeigen für einige der verstorbenen Tiere abgebildet.