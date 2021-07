Corona-Inzidenz steigt in Berlin weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin steigt weiter deutlich. Laut den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 20. Juli 2021 haben sich in den vergangenen sieben Tagen in der Hauptstadt pro 100.000 Einwohner 18 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Lagebericht Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Am Vortag lag dieser Wert noch bei 15,8. Berlin bleibt damit das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Insgesamt 196 neue Fälle wurden zwischen Montag und Dienstag registriert. Zwei weitere Menschen starben im selben Zeitraum an oder mit Covid-19. Die Zahlen sind nach wie vor auf niedrigem Niveau, steigen aber wieder deutlich an. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich in der Hauptstadt 181 342 Menschen mit dem Virus. Die meisten gelten als genesen. 3574 Infizierte starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Im Vergleich der Bezirke ergab sich laut den am Dienstag einsehbaren RKI-Daten folgendes Bild: Der Bezirk Mitte liegt laut der Übersicht bei einer Inzidenz von 29,3. Marzahn-Hellersdorf hat mit 6,1 die niedrigste Inzidenz innerhalb der Hauptstadt.