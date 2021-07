Scheeres will 3000 weitere Luftfilter für Schulen anschaffen

Drei Wochen vor dem Schulstart hat Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres angekündigt, weitere 3000 Luftfilter für Klassenräume zu bestellen.

«Dann wäre die Hälfte der Klassenräume ausgestattet», sagte die SPD-Politikerin der «Berliner Morgenpost» (19. Juli 2021). Demnach sollen die Geräte im Herbst in den Schulen eintreffen. Fünf Millionen Euro fließen dafür aus Landesmitteln. Bislang wurden in der Corona-Pandemie in mehreren Schritten knapp 8000 Geräte angeschafft. Die Opposition dringt seit längerem darauf, alle Klassenräume damit auszurüsten, während der Senat die Anlagen eher als ergänzende Maßnahme für den Gesundheitsschutz in der Pandemie sieht.