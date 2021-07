Geisel: Mehr Sicherheit am Alex durch Cafés und Beleuchtung

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will mit mehr Cafés und Beleuchtung das Sicherheitsgefühl auf dem Alexanderplatz erhöhen.

Der Alexanderplatz - ein Verkehrsknotenpunkt in Berlins Innenstadt - ist nach Einschätzung des Berliner Innensenators nach wie vor ein «kriminalitätsbelasteter Ort». Im vergangenen Jahr habe es zwar einen «Rückgang bei den Taschendiebstählen gegeben», auch weil weniger Touristen in der Stadt gewesen seien. Das ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass Tausende Menschen an dem Platz unterwegs seien und es Kriminalität an dem Ort gebe.