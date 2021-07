Künftige Galerie-Chefin: Von elitärem Ansatz verabschieden

Die neue Direktorin der Gemäldegalerie Berlin, Dagmar Hirschfelder, will das Museum mit seiner international renommierten Sammlung breiter aufstellen. «Wir müssen neue Outreach-Strategien entwickeln, um größere gesellschaftliche Gruppen zu erreichen», sagte die Kunsthistorikerin dem Berliner «Tagesspiegel» am Donnerstag. «Wir sollten uns von dem elitären Ansatz verabschieden, dass Museen nur für das Bildungsbürgertum interessant sein können.»

Es sei wichtig, die sozialen Medien stärker in den Museumsalltag zu integrieren und spielerischer zu werden. «Ich möchte zu mehr Experimentierfreude in der Museumsarbeit anregen, hier können wir uns mehr zutrauen», sagte die 48-Jährige.

Gleichzeitig müsse die Gemäldegalerie als Global Player in der Museumslandschaft sichtbarer werden. «Hinsichtlich ihrer herausragenden Sammlung ist sie vergleichbar mit den Museen in London, New York und Amsterdam. Diese Position sollte sowohl in der Stadtgesellschaft als auch überregional und international deutlicher vermittelt werden.»