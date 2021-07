Berlin bietet Hilfe für Hochwassergebiete an

Berlin hat den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands Hilfe angeboten.

Die SPD-Innenminister hätten sich auf ein solches Angebot in einer Telefonkonferenz verständigt, sagte Innensenator Andreas Geisel am 15. Juli 2021: «Auch von Seiten der Berliner Polizei, von Seiten der Berliner Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerkes», so der SPD-Politiker. «Wenn es dort entsprechenden Bedarf gibt, stehen die Polizeien der Länder, die Feuerwehren der Länder selbstverständlich zueinander.» Vor Ort werde derzeit noch geprüft, an welchen Stellen Hilfebedarf bestehe. «Wenn das erforderlich ist, wird das schnell auch durch Berlin gewährleistet.»