Zahl der Corona-Teststellen gesunken

Innerhalb weniger Wochen sind mehr als 270 Corona-Teststellen wieder aus Berlin verschwunden.

Nach einem Höchstwert von 1656 sogenannten Test-to-Go-Stellen privater Betreiber am 8. Juni seien es mittlerweile noch 1382 (Stand: 12. Juli 2021), teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Testkapazität in der Hauptstadt ist demnach in dem Zeitraum ebenfalls deutlich gesunken: von 5,4 Millionen wöchentlich möglichen Schnelltests auf nun 4,4 Millionen. Die Auslastung der Teststellen gab die Gesundheitsverwaltung mit 15 bis 20 Prozent pro Tag an, dies gelte «seit mehreren Wochen».