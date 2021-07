Archiv und Tagebücher: Biermann gehen an Staatsbibliothek

Archiv und Tagebücher des Liedermachers Wolf Biermann gehen heute mit einer feierlichen Übergabe in den Bestand der Berliner Staatsbibliothek über. Die Staatsbibliothek hatte das private und berufliche Archiv sowie die persönlichen Tagebücher des 84-Jährigen mit Hilfe des Bundes sowie der Kulturstiftung der Länder erworben.

Biermann selbst wird zum Festakt Lieder und Gedichte beitragen. Der in Hamburg geborene Künstler war 1953 in die DDR gezogen und lebte in Ost-Berlin. Dauerhafte Auseinandersetzungen mit Staat und Partei gipfelten 1976 in seiner Ausbürgerung, die in Ost und West einen Sturm der Entrüstung auslöste. Biermann lebt mit seiner Frau Pamela in Hamburg, ist aber weiter eng verbunden mit Berlin und denkt nach eigenen Worten immer wieder über eine Rückkehr nach.