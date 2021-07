Eistorte zum Geburtstag: Panda-Mama Meng Meng wird acht

Für Berlins Panda-Dame Meng Meng gab es am Samstag eine sommerliche Erfrischung: Zum achten Geburtstag servierte ihr der Berliner Zoo eine große Frucht- und Gemüse-Eistorte samt einer gefrorenen «8» an der Spitze. Meng Meng teilte die Leckerei großzügig mit ihren beiden Jungen Pit und Paule, die inzwischen fast so groß sind wie sie selbst. Das zeigt ein Video, das der Zoo am Samstag twitterte.

Ein Jung-Panda kegelte dann allerdings schnell die «8» von der Torte und sicherte sich sein Beutestück. Meng Meng und ihr Partner Jiao Qing, der es sich im Nachbargehege gut gehen lässt, leben seit 2017 im Berliner Zoo und sind die einzigen Pandas in Deutschland. 2019 kam ihr erster Nachwuchs zur Welt - eine kleine Sensation. Die Zwillinge bekommen ihre eigene Geburtstagsüberraschung am 31. August.