Deutsch-deutsche Nachkriegsmoderne in Berlin soll Welterbe werden

Zumindest theoretisch einfacher scheint der Weg für die Waldsiedlung Zehlendorf , die das bereits bestehende Unesco-Welterbe «Siedlungen der Berliner Moderne» erweitern soll. Die bisher sechs Siedlungen, zwischen 1913 und 1934 errichtet, gelten als Beispiele für innovativen Wohnungsbau in dieser Zeit. Dazu zählen die Gartenstadt Falkenberg in Treptow, die Schillerpark-Siedlung im Wedding, die Hufeisensiedlung Britz in Neukölln, die Wohnstadt Carl Legien, die Weiße Stadt in Reinickendorf und die Großsiedlung Siemensstadt.