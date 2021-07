Corona-Zahlen: Inzidenz in Berlin bei 5,0

In Berlin bleibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Innerhalb von sieben Tagen wurden zuletzt 5,0 Ansteckungen je 100.000 Einwohner gemeldet, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen hervorgeht. Am Vortag lag dieser Inzidenzwert bei 5,1. Innerhalb eines Tages wurden den Daten zufolge 39 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie steckten sich in Berlin laut Statistik 180.263 Menschen nachweislich an. Die meisten gelten als genesen. Bei der Gesamtzahl der Menschen, die mit dem Coronavirus starben, gab es eine Korrektur um minus eins auf 3559.

