Christopher Street Day genehmigt: 20.000 Menschen erwartet

Die Demonstrierenden wollen von der Leipziger Straße aus am Bundesrat und Brandenburger Tor vorbei in Richtung Siegessäule ziehen. Endstation sei an der Urania in Schöneberg, eine Abschlusskundgebung soll es nicht geben. Erst am vergangenen Samstag demonstrierten unter dem Dach des « CSD Berlin Pride » mehrere Tausend Menschen in drei Protestzügen.