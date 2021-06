«Noise» wird erste Auskopplung von Ärzte-Album «Dunkel»

«Mal ganz klassisch» will die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte den Reigen der Auskopplungen aus ihrem für Herbst angekündigten Album «Dunkel» eröffnen. «Gitarre, Bass, Schlagzeug, Tempo, Melodie» versprechen Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (53) nach eigenen Angaben vom Mittwoch für den Song «Noise». Auch eine Hookline als eingängige Textzeile sei dabei.

Die Single soll am 10. September erscheinen. Rund ein Jahr nach dem jüngsten Album «Hell» soll «Dunkel» mit 19 Songs am 24. September herauskommen. Zudem sind mit «Auserzählt» und «Dobly» zwei «echte B-Seiten» für die Single angekündigt.

Die Ärzte haben drei Konzerttourneen vor sich. Die Band spielt während der «Buffalo Bill in Rom Tour 2022» 14 Open-Air-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auftakt ist am 3. Juni in Hannover. Ebenfalls für 2022 hat die Band eine Tour nur durch die Hauptstadt mit 13 Auftritten teils in kleinen Clubs angekündigt. Die «Berlin Tour MMXXII» führt von Mai bis August 2022 durch neun Clubs und Konzerthallen sowie zwei Open-Air-Auftritte.