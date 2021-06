Dagmar Hirschfelder wird Direktorin der Gemäldegalerie

Die Kunsthistorikerin Dagmar Hirschfelder wird neue Direktorin der Gemäldegalerie Berlin. Sie folgt damit etwa zum Jahreswechsel auf Michael Eissenhauer, der bisher verantwortlich war. Die Gemäldegalerie zählt international zu den bedeutendsten Sammlungen europäischer Malerei vom 13. bis zum 18. Jahrhundert.

Hirschfelder leitet seit 2017 die Abteilung «Gemälde und Graphik» am Kurpfälzischen Museum Heidelberg, zuvor war sie in mehreren Funktionen am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg tätig. Sie studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik in Bonn und Paris. Die 47-Jährige (Geburtstag: 2. Juli) gilt als Spezialistin für nordalpine Malerei des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit.