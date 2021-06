Unbekannte Flüssigkeit löst Feuerwehreinsatz in Mitte aus

Eine unbekannte Flüssigkeit in einem Hochhaus in Berlin-Mitte hat in der Nacht zu Montag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

38 Einsatzkräfte rückten an, wie die Feuerwehr am frühen Montagmorgen (28. Juni 2021) twitterte. Messungen ergaben jedoch, dass keine Gefahr von der Flüssigkeit im 9. Obergeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Rathausstraße ausging. Um welche Substanz es sich handelte, war zunächst unklar.