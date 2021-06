Pilot-Projekt: Philharmoniker feiern Waldbühnen-Comeback

Endlich wieder live und draußen: Die Berliner Philharmoniker haben am Samstagabend ihr traditionelles Konzert in der Waldbühne gegeben. Sie wurden dabei vom Publikum begeistert gefeiert. Unter der Orchester-Leitung von Wayne Marshall und mit dem Schlagzeuger Martin Grubinger standen Werke von George Gershwin, Leonard Bernstein und John Williams auf dem Programm.

Eines blieb dabei in der milden Sommernacht wie immer: Der Abend endete mit dem Ohrwurm «Berliner Luft» von Paul Lincke. Davor gab es amerikanische Rhythmen, die Spanne reichte von «Stars Wars» bis zur «Rhapsody in Blue» mit Marshall am Klavier. Virtuos wie fesselnd: Martin Grubinger, gefeierter Perkussionist aus Österreich, der zu Klängen des Filmmusik-Komponisten Williams spielte - in einem Arrangement von Grubingers Vater.