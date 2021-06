Warme Sommernächte: Kneipen und Parks voller Menschen

Angesichts niedriger Corona-Zahlen und warmer Sommernächte nimmt das Nachtleben in Berlin weiter an Fahrt auf. Am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag waren in Innenstadtkiezen vor vielen Kneipen, Restaurants und Imbissen fast alle Plätze besetzt. In Grünanlagen wie dem Gleisdreieckpark, dem Görlitzer Park in Kreuzberg oder auf dem Boxhagener Platz in Friedrichshain tranken und feierten bis tief in die Nacht Hunderte vor allem junge Menschen.

Von besonderen Vorkommnissen war am Samstagmorgen zunächst noch nichts bekannt. Fotos eines «B.Z.»-Reporters zeigten eine große Gruppe Polizisten in voller Einsatzmontur und mit Helmen, die am Freitagabend im James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel junge Menschen beobachtete. Der Polizei-Lagedienst kommentierte: «Es ist alles ruhig gewesen. Die Leute feiern und haben Spaß.»

© Berliner Wasserbetriebe Trinkwasser für alle An 180 Trinkbrunnen und über 2.000 Wasserspendern in der Stadt – Tendenz stetig steigend. mehr