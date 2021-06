CSD-Demos ziehen durch Berlin

Zum Christopher Street Day wollen am Samstag (13.00) mehrere Demonstrationen durch Berlin in Richtung Alexanderplatz ziehen. Unter dem Dach des «CSD Berlin Pride» sind drei Routen geplant. Nach Angaben der Polizei sind zu diesen Demos insgesamt 9500 Teilnehmer angemeldet. Es geht um verschiedene Bereiche der queeren Szene. Die Aktion ist eine Alternative zum klassischen Berliner CSD. Der CSD hatte in den Vorjahren als Parade Hunderttausende auf die Straßen gelockt und ist diesmal am 24. Juli als Polit-Demo geplant. Vergangenes Jahr fielen große Paraden wegen der Corona-Pandemie aus.

