Vladimir Jurowski verlängert bei Rundfunk-Sinfonieorchester

Vladimir Jurowski (49) bleibt weitere vier Jahre an der Spitze des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB). Der Dirigent werde seinen bestehenden Vertrag über 2023 hinaus bis 31. August 2027 verlängern, teilte das Orchester am Freitag mit. Jurowski ist seit 2017 RSB-Chefdirigent. Der gebürtige Moskauer wird zudem ab Herbst 2021 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Zum Saisonauftakt gibt das RSB am 21. August bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern ein Konzert auf Schloss Bothmer.

© dpa

© Berliner Wasserbetriebe Berlin wächst und der Durst wird größer Wir versorgen die Stadt mit frischem Trinkwasser. Alle und zu jeder Zeit. Doch die heißen, trockenen Sommer machen auch uns zu schaffen. mehr