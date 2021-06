Länderchefs und -chefinnen besuchen Neue Nationalgalerie

Ein Termin in ganz besonderer Architektur: Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer haben am 25. Juni 2021 die frisch sanierte Neue Nationalgalerie in Berlin besucht.

© dpa

Begleitet wurden sie von Hermann Parzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sowie dem Leiter des Museums, Joachim Jäger. Die Neue Nationalgalerie soll am 21. August wieder eröffnet werden - mit Ausstellungen zur Klassischen Moderne und Werken des US-amerikanischen Künstlers Alexander Calder. Der Bau gilt als Wahrzeichen moderner Architektur. Mies van der Rohe schuf das Ensemble aus Stahl und Glas Ende der 60er Jahre als Museum für moderne Kunst. 2019 hatten die Länderchefs bereits die James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel besucht.

