Versorgungslage kritisch: Blutspender werden dringen gesucht

Die Berliner Charité hebt ihre Corona-Einschränkungen auf und will ab sofort verschobene Operationen nachholen. Allerdings ist für das Hochfahren des Klinikbetriebs die Reserve an Blutkonserven knapp. Die Charité bittet deshalb dringend darum, zum Blutspenden zu gehen.

«Die Infektionszahlen gehen zurück und dennoch ist die Pandemie für die Charité noch nicht vorbei», sagte Martin Kreis, Vorstand Krankenversorgung der Charité, am 24. Juni 2021. «Wir versorgen auf unseren Intensivstationen nach wie vor fast 50 schwer Erkrankte, 20 davon an der künstlichen Lunge. In der Charité wird Covid-19 noch sehr lange ein Thema bleiben.»