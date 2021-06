Verbesserungen an Bürgerämtern im Gespräch

Angesichts des Engpasses in vielen Berliner Bürgerämtern haben Bezirke und Senatsverwaltung über mögliche Verbesserungen beraten. «Wir sind zuversichtlich», sagte eine Sprecherin der Senatsinnenverwaltung am Mittwochabend. Die Bezirksstadträte und Staatssekretärin Sabine Smentek hätten zwei Stunden lang über verschiedene Vorschläge gesprochen.

So sei etwa über breitere Öffnungszeiten gesprochen worden, etwa eine Öffnung der Bürgerämter an Samstagen. Zudem sei darüber gesprochen worden, Termine stärker zu überbuchen, also zu einem gewissen Anteil mehrfach zu vergeben. Hintergrund sind häufige Absagen. Etwa 15 bis 20 Prozent der Termine würden im Schnitt nicht wahrgenommen.