Polizei bricht Türen zu «Rigaer 94» auf

Für die geplante Brandschutzprüfung in dem teilweise besetzten Gebäude «Rigaer 94» in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei eine Tür zum Gebäude aufgebrochen. Polizeikräfte waren am Donnerstagmorgen mit Ramme, Trennschleifer und Kettensäge an einem äußeren Tor im Einsatz, wie ein dpa-Reporter berichtete. Zuvor hatte es Gespräche zwischen Anwälten der Bewohner, dem Brandschutzprüfer und der Polizei gegeben. Die Verhandlungen seien ohne Ergebnis geblieben, sagte eine Polizeisprecherin.

© dpa

Bewohner wollten das Haus offenbar nicht öffnen. Sie kündigten zuvor an, den Brandschutzexperten nur alleine, ohne Polizei, ins Haus zu lassen. Der Brandschutzprüfer wolle nur mit dem Schutz der Polizei in das Gebäude, sagte zuvor der Sprecher der Behörde, Thilo Cablitz.

Die Polizei war nach dem Aufbruch einer Außentür dabei, eine weitere Tür aufzubrechen, um in das Gebäude zu gelangen, wie der dpa-Reporter berichtete. Es war beim Einsatz auch zu sehen, dass Polizeikräfte mit weißem Pulver besprüht wurden. Polizisten trugen Gasmasken.

Rund um die Rigaer Straße hat die Polizei nach eigenen Angaben 350 Kräfte im Einsatz, damit der Brandschutzprüfer seiner Aufgabe nachkommen kann.

Nach einer Gerichtsentscheidung dürfen Vertreter des Eigentümers nicht mit in das Haus. Die Bewohner des Hauses «Rigaer 94» und ihre Unterstützer hatten Widerstand gegen die Begehung des Hauses angekündigt und immer wieder mit Gewalt gedroht.

Am Mittwochvormittag hatten zahlreiche Vermummte Barrikaden errichtet, angezündet und die Polizei mit Steinwürfen angegriffen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurden mehr als 70 Polizisten verletzt. Trümmer der Ausschreitungen waren noch am Donnerstagmorgen zu sehen.

Seit langem gibt es Konflikte um die Rigaer Straße 94. Das Haus ist eines der letzten zum Teil besetzten Häuser in der Hauptstadt. In dem Gebäudekomplex aus drei Häusern mit 30 Wohnungen wurden vor Jahren zahlreiche Mängel beim Brandschutz dokumentiert: fehlende Fluchtwege, Wanddurchbrüche, fehlerhafte Elektroleitungen und Sperren in Treppenhäusern.