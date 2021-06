Finnlands EM-Team erinnert Pohjanpalo an 1. FC Union Berlin

Bundesliga-Stürmer Joel Pohjanpalo hat die EM-Qualifikation der finnischen Nationalmannschaft mit den Erfolgen seines Clubs 1. FC Union Berlin verglichen. «Auch Union traute vor der Saison niemand zu, um die Europapokal-Plätze mitzuspielen. Die Gegner waren oftmals fußballerisch überlegen, aber wir haben uns gegenseitig als Teamkollegen vertraut und daran geglaubt, dass wir mit harter Arbeit nach oben kommen können», sagte der 26-Jährige in einem Interview des Internetportals «t-online.de».

Finnland bestreitet an diesem Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Kopenhagen gegen Dänemark das erste EM-Spiel seiner Fußball-Geschichte. Das Team von Pohjanpalo und Leverkusens Torwart Lukas Hradecky ist bei diesem Turnier krasser Außenseiter. Trotzdem sagte der Union-Stürmer: «Auch wenn wir auf dem Papier wie eine Truppe schwacher Einzelspieler aussehen, spielen wir als Mannschaft guten, geschlossenen Fußball. Deshalb vergleiche ich uns gerne mit Island, die bei der EM 2016 bis ins Viertelfinale eingezogen sind. Warum sollte uns so etwas dieses Jahr nicht auch gelingen?»