Pop wirbt für Public Viewing bei EM

Es sei richtig und vernünftig, dass es in diesem Sommer keine Fanmeile mit Public Viewing am Brandenburger Tor geben werde. «Hier hätten die Menschen keine Abstände einhalten können», so die Wirtschaftssenatorin. «Zusätzliche Außenbereiche für die Gastronomie kommen auch den Abstandsgeboten zupass.» Daher habe sie die Bezirke gebeten, die Erweiterung der Terrassen, wie schon im vergangenen Sommer und Herbst, unbürokratisch zu ermöglichen.