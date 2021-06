Rasenturnier mit Zuschauern: Glück für Gutscheinbesitzer

Bei der Premiere des Rasen-Tennisturniers in Berlin vom 14. bis 20. Juni sind Zuschauer zugelassen. Wie die Veranstalter des WTA-500-Events auf den Plätzen des LTTC Rot-Weiß am Samstag weiter mitteilten, können Kartenbesitzer aus dem Jahr 2020, die sich für eine Gutscheinlösung entschieden hatten, diese für die diesjährige Veranstaltung nun geltend machen. Sie werden per E-Mail benachrichtigt.

Für die im Vorjahr wegen Corona abgesagten «bett1Open» der Tennisdamen gelte nunmehr ein strenges Hygienekonzept: Voraussetzungen für den Zugang zum Turniergelände sind ein negativer Antigentest, ein kompletter Impfschutz oder ein Genesenen-Nachweis verbunden mit einem Personaldokument zur Identifikation. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten könnten jedoch nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden.

Für das Turnier in der Hauptstadt hatte Ende März auch die deutsche Nummer eins Angelique Kerber zugesagt.